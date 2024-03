M. Teresa Estudillo, una joven del Puerto de Santamaría, en Cádiz, acudió a laSexta Xplica para denunciar el problema del alquiler que tienen los habitantes de esas zonas por ser "bastante turísticas".

Y, es que, con "el problema del turismo solo alquilan vacacionalmente y durante el año escolar". Esto impide a los vecinos "tener un trabajo todo el año" porque no pueden acceder a la vivienda, como es el caso de esta joven, que se ve "obligada" a irse por temporadas a otros sitios donde puedan alquilar para todo el año, también en la temporada de verano.

"Si me quiero quedar durante todo el año en un sitio, cosa que ya necesito porque mi hijo que tiene dos años y empieza este año el colegio, no puedo", se quejó en este vídeo, donde también asegura que se ha visto en la obligación de irse a vivir a casa de sus padres porque "si no fuera por ellos, no tendría donde estar". "Yo no le deseo eso a nadie porque es muy duro acostarse día tras día agotada de trabajar para que tu hijo no pueda tener una casa en el que pueda tener sus espacios", se lamentó.