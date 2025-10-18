Ahora

Entrevista en laSexta Xplica

Josep Borrell, tras ver las protestas en EEUU contra Trump: "Más que un rey, se comporta como un emperador"

El exAlto Representante de de la UE para Asuntos Exteriores ha mostrado su conformidad con que el pueblo estadounidense diga que "no quiere un presidente que se comporte de la forma que se está comportando" Trump.

Este sábado, 2.500 ciudades de Estados Unidos se han llenado de miles de personas que han protestado contra Donald Trump y las medidas autoritarias que está tomando desde que ha asumido su segundo mandato en la Casa Blanca.

Tras ver las imágenes de varias ciudades llenas de manifestantes, Josep Borrell ha reaccionado a la protesta masiva que se ha llevado a cabo bajo el lema 'No Kings' ('No a los reyes').

"Más que un rey, se comporta como un emperador. Está muy bien que el pueblo americano diga lo que está diciendo, que no quiere un presidente que se comporte de la forma que se está comportando", ha señalado el exAlto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores.

