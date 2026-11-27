En sus palabras, el consultor ha hablado de lo sucedido en Reino Unido cuando votaron para salir de la UE: "A alguno puede darle mucho gusto echar a Sánchez, pero haciéndolo se pone a Abascal de ministro del Interior o de vicepresidente".

Ignasi Guardans ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de las elecciones generales del 29 de noviembre. En sus palabras, ha avisado de lo que está en juego en el paso por las urnas y considera que va mucho más allá de "echar a Sánchez".

"Tenemos todos la tentación de pensar que esto va de quién entra en la Moncloa o de quién gana en Huesca. Eso es un jueguecito. Lo que está en juego es quién va a gobernar en 2027, en 2028, en 2029...", ha afirmado.

Y ha puesto al Reino Unido de fondo en su explicación: "Lo que la gente vota no es echar a Sánchez. Eso es flor de un día. Es como lo del Brexit. La gente salió muy cabreada y a tomar por culo la Unión Europea... pero al día siguiente no hay Unión Europea".

"Echar a Sánchez dará mucho gusto a algunos, pero si lo hacen ponen a Abascal de ministro del Interior o de vicepresidente del Gobierno", ha afirmado.

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