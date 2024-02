José Luis Ábalos, exministro de Transportes, habló con José Yélamo sobre la posibilidad de dejar su acta como diputado del PSOE, y aseguró que no tiene "ningún apego" sobre ella. "Tengo muy claro mi compromiso y convicciones, y a ellas no voy a renunciar. Estoy limpio. Tengo que pensar también en mis propios hijos, que es parte de su vida la mía, así que pensaré en todo ello y tomaré una decisión", manifestó.

En este sentido, el exministro afirmó que tiene "muchas llamadas de militantes y amigos" dándole ánimos y pidiéndole que no se rinda, algo que agradece. "Al final, haré lo que tenga que hacer, pero lo agradezco", subrayó, tras lo que destacó que tiene una "larga trayectoria en política", en la que ha tenido "muchas crisis", por lo que está "acostumbrado".

Sin embargo, José Luis Ábalos reconoció que no ha pasado "peor momento" en su vida que este. "Incluso en lo personal, quitando el problema que tuve con mi hijo al nacer, no he tenido ningún otro mal trago. Este es el peor, y no creo haber tenido responsabilidad", defendió el diputado socialista, quien zanjó la entrevista en laSexta Xplica declarando que no cree él "sea el culpable de todo esto".