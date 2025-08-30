José Cepeda (PSOE) señala el "gran error de Feijóo": "Se está poniendo en manos del discurso de Vox"

El eurodiputado socialista ha asegurado que está legitimando absolutamente, punto por punto, toda la narrativa de Vox" en todas las materias posibles, incluyendo la medioambiental.

José Cepeda, eurodiputado del PSOE, ha lamentado la estrategia del Partido Popular de buscar en conflicto a raíz de la confrontación con el Gobierno sobre quién tenía las competencias para la gestión de los incendios.

Y, en su intervención en laSexta Xplica, ha afirmado que esperaba "mucho más" de Alberto Núñez Feijóo como líder de los 'populares': "Cuando aterrizó en el Senado, yo era senador en ese momento y él venía de Galicia y tenía un talante que decíamos que íbamos a poder dialogar con gente sensata de la derecha y poder llegar a acuerdos.

"Lamentablemente, el gran error que está cometiendo el señor Feijóo, que le va a inhabilitar para el futuro por su propio partido, es que se está poniendo en manos del discurso de Vox. En materia medioambiental, en materia de descomposición del Estado, en materia migratoria...", ha añadido.

Por ello, Cepeda ha concluido afirmando que, con su actual estrategia, "está legitimando absolutamente, punto por punto, toda la narrativa de Vox".