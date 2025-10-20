Una administrativa, a un inversor que se ha mudado a Andorra: "Me pareces una persona ilusa"

LaSextaXplica puso sobre la mesa un debate cada vez más presente en la sociedad: la cruzada anti impuestos. "Quizás hay que quitarse la careta y reconocer que es un tema profundamente egoísta", comentó Nerea, una joven administrativa.

El programa laSexta Xplica vivió este sábado un intenso intercambio de opiniones sobre los impuestos y el papel de quienes deciden mudarse a países con una presión fiscal menor, como Andorra.

Nerea, una administrativa, interpeló directamente a Pascual Ariño, inversor inmobiliario afincado en Andorra desde enero. "Te has formado en España, has disfrutado de los servicios y ahora estás viviendo allí, pero en otro momento de tu vida no sabes si vas a estar en la sala de un hospital acompañando a un familiar porque se tiene que dar una sesión de quimioterapia, o te la tienes que dar tú", señaló la joven.

"Si piensas que con tu seguro en Andorra, lo poco que pagues de cuota al mes, 50 euros, va a cubrir un tratamiento de quimioterapia, me pareces una persona ilusa. Quizás lo que hay que quitarse es la careta y reconocer que es un tema profundamente egoísta", le reprochó Nerea.

Pascual, por su parte, defendió su postura haciendo referencia a los casos de corrupción: "Me parece estupendo pagar impuestos, pero lo que no me parece bien es tirar el dinero y que se lo lleven en chistorras".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.