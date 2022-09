José Bono ha desvelado en laSexta Noche cómo vivió la visita del entonces príncipe de Gales, ahora Carlos III, a la ciudad de Toledo en 1987. El expresidente de Castilla-La Mancha les recibió en la ciudad monumental junto al rey emérito en curiosas circunstancias: "Llegaron en helicóptero y el rey emérito tenía preparada una furgoneta que él mismo conducía y les hizo una excursión por Toledo".

Así, ha explicado cómo Carlos III y la princesa Diana de Gales llegaron a tener dificultades para andar por el suelo empedrado de Toledo e incluso llegaron a ser testigos de una protesta que había en la ciudad. "Cuando salían del Palacio de Fuensalida había muchas personas esperando y al bajar la escalera vi una pancarta que no tenía prevista con una inscripción que me hizo pasarlo mal. Decía 'Lady Di nos toca el pirulí'. Empecé a sudar, el rey emérito me miró como diciendo 'qué es esto' y me vio tan apurado que cuando terminamos de bajar la escalera me dijo 'no te preocupes, el príncipe Carlos no tiene ni papa de español'", ha narrado el expresidente manchego.

Sin embargo, Carlos III llegó a preguntar al emérito por la traducción de la pancarta. Puedes escuchar la "pícara" respuesta que le dio Juan Carlos I en la entrevista entre José Bono y José Yélamo que puedes escuchar en el vídeo principal de esta noticia.