Gotzon Mantuliz y Susi Caramelo reivindican el amor de los animales: "Si hubiera un incendio mi perro no se iría sin mí"

El creador de contenido y la cómica reflexionan sobre el vínculo incondicional con sus perros y se preguntan si se puede querer más a un animal que a una persona.

Hay muchas formas de amor, también hacia los animales. Y ¿quién mejor capitán para hablar de ello que Gotzon Mantuliz, el creador de contenido vasco que cada día muestra el cariño que siente por su perrita, Noa? Susi Caramelo tampoco está sola: cada tarde la acompaña su propio perrete, Pablito.

¿Se puede querer más a un perro que a una persona?

"Somos un espejo: el amor que nos dan, lo reflejamos. El amor que tiene un perro por su dueño es algo que no se puede medir; es el amor más bonito del mundo, no te juzgan, no quieren nada a cambio. Sentir algo así nos hace mejores personas: más sensibles, más empáticos...", asegura Gotzon Mantuliz. Una reflexión a la que se suma Susi Caramelo: "Siempre pienso que, si hubiera un incendio, estoy seguro de que mi perro no se iría sin mí; saldría ardiendo conmigo".

Sin embargo, los animales también sufren por amor, y Susi Caramelo nos hace un repaso por el reino animal. "La monogamia, desde el punto de vista evolutivo y reproductivo, no es muy relevante para los animales, pero sí hay especies que sufren mucho por el amor familiar, como las orcas o los elefantes", comparte el fotógrafo vasco.

Gotzon Mantuliz habla también de su trayectoria: empezó estudiando enfermería y terminó dedicándose a lo que más le apasiona: estar cerca de los animales, cámara en mano, captando los mejores momentos del reino animal. Una pasión que ha logrado convertir en su trabajo.

Puedes ver parte de la entrevista en el vídeo sobre estas líneas.

