El caso de la gestación subrogada de Ana Obregón puede tener algunos escollos legales en España. Desde el 2010, se permite el registro en España de los menores nacidos por gestación subrogada, pero lo cierto es que este caso tiene numerosas peculiaridades ya que la menor es realmente la nieta biológica de Obregón.

"No me consta ningún precedente idéntico", ha aseverado Bosch, que ha asegurado que el Tribunal Supremo es muy dura con estas prácticas: "Las considera una variante de la venta de menores y dice que se trata como mercancías a las mujeres y a los menores". No obstante, hay una "instrucción que permite regularizar por el interés del menor todas estas situaciones".

Sin embargo, ha explicado, "la singularidad de este caso es que Ana Obregón es la abuela de la menor y nuestra legislación no permite que un abuelo pueda ser madre o padre adoptivo". Además, ha dicho, "hay un asunto añadido que es que no se permite la utilización del esperma más allá de un año de la muerte y solo se puede usar en casos de relaciones de pareja muy concretos".