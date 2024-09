El profesor del IESE Business School Javier Díaz-Giménez ha comenzado su intervención remarcando su apoyo al pago de impuestos: "Son fundamentales para costear el estado de bienestar". Aunque, ha recordado que en el caso europeo "es caro, indudablemente. Es un estado de bienestar que nos permite a los europeos vivir como vivimos, y tener una sociedad en la que las personas con menos suerte tienen un nivel de bienestar razonable".

Posteriormente el profesor ha procedido cómo se costea en España, por medio de tributos como el IRPF y el IVA. Concretamente, ha comenzado con el caso de una persona que cotice en el tramo del 45% del IRPF: "Me das 1000 euros. 450 se los queda Hacienda, voy a comprar y me divides el IVA al 21%. Entonces te digo, tú a mí no me vas a dar 1000 pavos, le vas a dar 550 a Hacienda y 450 a mí, entonces no voy, no doy la charla porque no me compensa".

También lo ha expuesto con un ejemplo del tramo más bajo, el que cotiza por el 20%: "No me das 1000 pavos, le das 200 a Hacienda, y luego lo divides por 1,21 del IVA. Y Hacienda, siendo el tramo más bajo, se ha quedado con 300 euros".

De esta manera, el profesor ha procedido a exponer su conclusión: "Entonces esa manera de tributar, esa manera en la que se juntan el IRPF, en su forma progresiva, y el IVA, es profundamente desincentivadora de la actividad y el trabajo". Y sentencia: "Eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de decidir cuánto estado de bienestar queremos, qué estado de bienestar queremos y cómo vamos a mantenerlo".