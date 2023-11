El gobierno planea construir 184.000 viviendas públicas en esta legislatura para garantizar este derecho a los españoles, ya que cada día es más complicado acceder a un alquiler por sus desorbitados precios. Por su parte, en este vídeo de laSexta Xplica, Javier Díaz-Giménez, de IESE Business School, sale en defensa de los propietarios: "Tú derecho a tener un alquiler asequible no me genera a mí una obligación de tener que alquilarte mi vivienda al precio que tu digas. Eso no es así", sostiene ante Víctor Palomo, abogado del sindicato Inquilinos de Madrid.

Por eso, defiende que "la vivienda es un derecho recogido en la Constitución que deberán amparar y garantizar las autoridades públicas, no los propietarios privados que pueden hacer con sus pisos lo que les parezca", como alquilarlos "al precio que les da la gana o al que puedan alquilarlos".

Además, aprovecha su intervención para criticar la "desprotección de los propietarios, el riesgo que perciben los propietarios y el exceso de la protección de los inquilinos", ya que esto "genera desequilibrios" y que "mucho propietarios decidan irse al alquiler vacacional porque son los únicos que no se les dejan el piso sin pagárselo".

También defiende Javier Díaz-Giménez que estas medidas no resuelven "absolutamente nada y todas las intervenciones llevadas a penalizar a los propietarios, a restringir el mercado, a poner precios y trabas burocráticas y administrativas solo van a conseguir que desaparezca la oferta". Un hecho que, en vez de "aliviar el problema, lo que va a hacer es agravarlo".