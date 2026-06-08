Javier Díaz-Giménez, economista: "No entiendo por qué se identifica lo público con bueno y lo privado con malo o negocio"

El economista Javier Díaz-Giménez critica en laSexta Xplica que se considere por defecto la educación y la sanidad pública mejor que la privada. "Yo soy el mismo tipo de profesor en la Carlos III que en la IESE", dice poniéndose a sí mismo como ejemplo.

Tras las huelgas en la educación y la sanidad pública que se están dando en los últimos meses en nuestro país, la mesa de debate de laSexta Xplica se hace eco de sus protestas y Javier Díaz-Giménez da pie a una nueva discusión: ¿es lo público necesariamente mejor que lo privado?

"Estamos repitiendo este discurso que identifica lo público con bueno y lo privado con malo o negocio", comenta el economista al arrancar, asegurando que no se explica el motivo. "Hay otros países que no organizan su educación pública y su sanidad pública de una manera completamente distinta", apunta para después hablar del "cheque escolar" o el "cheque médico". "Son maneras muy eficientes de asignar bien los recursos", asegura.

Según el economista, "el Estado no tiene por qué ser el proveedor del servicio". "Puede perfectamente hacerlo el sector privado. Generar incentivos que ahorren, que aumenten la eficiencia, que permitan mejor atención, que den más diversidad", explica, para después ponerse a sí mismo de ejemplo: "Yo he sido profesor en la universidad pública y he sido profesor en la universidad privada. Obviamente he sido el mismo tipo, seré el mismo mal profesor o buen profesor. Me han gestionado de maneras distintas en entornos con incentivos diferentes".

"Era el mismo tipo cuando estaba en la Carlos III que cuando estoy en el IESE. No había ninguna diferencia. Entonces realmente no sé", insiste, para después asegurar que entiende que las protestas sean para mejorar las condiciones laborales y salariales, pero no comprende que se hable en defensa de lo público . "Esta discusión de eslogan -dice refiriéndose al cántico de 'lo público no se vende, se defiende'-, francamente no aporta mucho", opina.

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