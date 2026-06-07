Un profesor, tras cuatro semanas de huelga educativa en la Comunidad Valenciana: "Nadie baja los brazos"

El docente Kilian Cuerda asegura que el profesorado afronta el conflicto con "indignación" y acusa a la Conselleria de Educación de mantener un "insulto permanente" hacia los docentes.

Las movilizaciones en defensa de la educación pública en la Comunidad Valenciana continúan sin visos de acuerdo tras casi cuatro semanas de huelga indefinida. Mientras sindicatos y Conselleria de Educación mantienen el pulso, el profesorado insiste en que seguirá con las protestas hasta lograr avances en sus reivindicaciones.

En ese contexto, el profesor Kilian Cuerda ha descrito el estado de ánimo de los docentes durante una intervención en laSexta Xplica. "El estado de ánimo es el de una indignación muy grande con el insulto permanente de la Conselleria de Educación, con el insulto permanente del señor Llorca", ha afirmado.

"Es el del hastío y el de la dureza de cuatro semanas seguidas de huelga indefinida", ha agregado. Asimismo, Cuerda sostiene que "hay una voluntad de hierro para defender la educación pública valenciana, para defender los derechos del alumnado, de las familias y del profesorado", ha explicado.

El profesor ha concluido asegurando que, pese a la duración del conflicto y la falta de acuerdo, los docentes seguirán movilizándose. "Tenemos clarísimo que, aunque esté siendo muy duro, nadie baja los brazos", ha sentenciado.

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