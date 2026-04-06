Javier Díaz-Giménez: "La diferencia entre la renta de un inquilino y un propietario está en la edad; todo el mundo ha empezando alquilando un piso"

Javier Díaz-Giménez y Fernando Los Santos, del Sindicado de Inquilinos, protagonizan un intenso debate sobre cómo garantizar el acceso a la vivienda, donde el economista asegura que "la única solución" real es "construir más".

La crisis de la vivienda en España vuelve a ser objeto de debate en laSextaXplica, donde dos expertos ofrecen visiones enfrentadas sobre cómo resolver el problema de los alquileres y la escasez de pisos.

Fernando Los Santos, del Sindicato de Inquilinos, defiende la idea de establecer alquileres indefinidos. "En España, los alquileres indefinidos estuvieron vigentes hasta la reforma de 1985. Tenemos que preguntarnos por qué nos parece una locura darle estabilidad a los inquilinos en las viviendas donde viven", explica.

El sindicalista señala que la falta de estabilidad genera consecuencias humanas graves: "Cada vez que a una persona se le sube el alquiler 300 euros y su sueldo no crece, se ve obligada a abandonar su barrio, sufre ansiedad, problemas de salud y los niños también se ven afectados en su educación. Muchas casas no se arreglan porque los inquilinos tienen miedo a pedirlo", añade.

Para Javier Díaz-Giménez, el problema de la vivienda se resuelve solo de una manera: "Construyendo más viviendas". "Y la culpa de que no se construyan la tienen 8.000 alcaldes y 17 comunidades, que son las que tienen las competencias. Y no hay nada más", afirma.

El economista aprovecha para criticar la idea de los alquileres indefinidos: "Es un disparate". "Tú no puedes mirar un problema de alquiler solamente desde el punto de vista del inquilino, porque mientras continúes por ese camino lo único que vas a conseguir es que no hay alquiler", le contesta a Fernando.

Además, Díaz-Giménez señala que la diferencia entre inquilinos y propietarios se explica en gran parte por la edad: "Todo el mundo empieza alquilando al terminar su educación y, con el tiempo, la mayoría acaba siendo propietario. En España, el 84% de los hogares son propietarios y solo el 6% son inquilinos. Por eso el problema de los alquileres afecta a un número reducido de hogares, principalmente jóvenes y vulnerables".

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