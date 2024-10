Bárbara Rey ha estallado contra la prensa llamándola "acosadora". "He dicho que os quitéis de en medio, no podéis acosarme de esta manera", ha criticado duramente Bárbara Rey al entrar encontrarse a los reporteros en la calle cuando iba a entrar en su casa. "Esto es delincuencia", ha insistido Bárbara Rey, que ha cargado contra los reporteros: "Sois unos acosadores". Los reporteros no entienden este cambio de actitud ya que hasta ayer, la vedette se mostraba contenta contestando a la prensa. "Nunca te hemos visto así", le dice una reportera.

"Con la filtración de los audios, normal que esté superada", afirma Alfonso Arús en referencia a los audios que han salido a la luz e Bárbara Rey hablando de su relación con el rey Juan Carlos. Por otro lado, Tatiana Arús enseña la reacción de varios famosos al ser preguntados por toda esta polémica. "La verdad es que los hombres son hombres y los hay que se portan muy bien con sus parejas y los hay que no, hay de todo", ha afirmado la presentadora Patricia Conde.

"No tengo ni p*** idea de lo que me habláis", ha respondido, por su parte, el expresidente del Gobierno, Felipe González, que ha afirmado que no ha oído los audios y, ahora que sabe de qué van, "menos".