El periodista de ABC y coautor del libro El jefe de los espías, Javier Chicote, ha asegurado este sábado en Sábado Clave que "no hay absolutamente ninguna duda" de que Bárbara Rey chantajeó al rey emérito Juan Carlos Iy que esto fue pagado por el Estado.

Chicote ha sido uno de los periodistas que más información ha publicado sobre la relación entre el rey emérito y la vedette, con muchos detalles en el libro 'El jefe de los espías', escrito junto con Juan Fernández-Miranda, sobre los supuestos chantajes. "No hay absolutamente ninguna duda de que se produjeron los chantajes y que estos se pagaron", ha señalado.

Asimismo, ha sostenido que hay varias pruebas y una de las principales está recogida en el libro. "Ahí aparecen las notas de Emilio Alonso Manglano, el director del CESID, que es además el que se encarga de pagar el primero de los chantajes. Por tanto, no hay ni la más mínima duda", ha insistido Chicote.

"Hay otras pruebas adicionales, además, de las notas de Manglano, es que el propio Alberto Saiz, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la época de (José Luis) Zapatero lo confirma. El CESID estaba pagando", ha indicado.

Además, existe la prueba de las declaraciones de Ángel Cristo, el hijo de Bárbara Rey, quien ha contado cómo se hizo ese chantaje y cómo se pagó. "Certificó que se cobró en maletas y bolsas de dinero. Por lo tanto, no hay la más mínima duda", ha destacado Chicote, que recuerda que el libro se publicó hace tres años y no ha habido ninguna demanda. Otra cosa es que Bárbara Rey lo reconozca: "Ella no lo puede reconocer lógicamente".