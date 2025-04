Javier Chicote, tras la denuncia de Juan Carlos I a Corinna y Revilla: "Ya solo faltaría Bárbara Rey"

Javier Chicote tira de ironía al hablar de las denuncias del rey emérito a Miguel Ángel Revilla y Corinna Larsen por un delito contra el derecho al honor; y se acuerda de Bárbara Rey, contra quien no cree que emprenda acciones legales. "No está bien asesorado", afirma.

Tras la denuncia al expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por derecho al honor, le tocó el turno también a Corinna Larsen. En su caso, también por delitos contra el derecho al honor. Javier Chicote habla en laSexta Xplica sobre lo sucedido y bromea con que "ya solo faltaría Bárbara Rey".

Sin embargo, no cree que el emérito tome la decisión de emprender acciones legales también contra la exvedette.

Asimismo, en este vídeo, habla del acto de conciliación entre Juan Carlos I y Revilla, que tendrá lugar el próximo 16 de mayo, y en el que lo más probable es que el emérito no acuda por no tener la obligación. Según defiende Chicote, no cree que esta denuncia "tenga mucho recorrido".

"El juicio será bastante rápido, pero no tiene mucho recorrido, aunque el caso de Corinna puede ser más complejo, pero no va a prosperar", comenta, para concluir con un tajante: "No está bien asesorado".