La indignación de Enma López (PSOE) con las últimas declaraciones de Tellado: "Es lenguaje golpista contra un gobierno democrático"

"Luego dirán que si el PSOE crispa, pero la polarización en este país lleva el apellido del señor Feijóo", ha expresado la socialista, quien ha criticado que las declaraciones de Tellado son "una falta de respecto a las víctimas que a día de hoy todavía están en cunetas".

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, ha reaccionado en laSexta Xplica a las declaraciones de este sábado del secretario de general del PP, Miguel Tellado, quien ha afirmado en Pamplona, en el acto de inicio del curso político de los 'populares' navarros, que "este puede ser el último curso político del Gobierno agonizante" de Sánchez. "Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país. Puede ser el último curso de un Gobierno agonizante y mendicante", ha expresado Tellado.

Así, Enma López ha señalado que se trata de "'Feijoísmo' en estado puro". "Luego dirán que si el PSOE crispa, pero la polarización en este país lleva el apellido del señor Feijóo", ha manifestado la socialista, quien ha calificado de "gravísimas" las declaraciones del secretario general del PP.

En este sentido, López ha expresado que es "una falta de respecto a las víctimas que a día de hoy todavía están en cunetas". "Es lenguaje golpista contra un gobierno que es democrático", ha denunciado la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, tras lo que ha defendido que "no nos merecemos esta oposición", sino que hace falta "una que esté a la altura". "Es una desgracia para este país", ha concluido Enma López.