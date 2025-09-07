La defensa de Santos Cerdán volverá a pedir este lunes su puesta en libertad insistiendo en que no hay indicios de delito contra él

Los detalles Según ha podido saber laSexta, los abogados van a volver a mover ficha y van a presentar un escrito al Tribunal Supremo dirigido al juez Leopoldo Puente pidiéndole la salida del exdirigente socialista.

La defensa de Santos Cerdán va a volver a mover ficha y este lunes va a presentar un escrito al Tribunal Supremo dirigido al juez Leopoldo Puente pidiéndole la salida de la cárcel del exdirigente socialista, insistiendo en que no hay indicios de delito contra él, según ha podido saber laSexta.

Se trata de un movimiento que los abogados ya intentaron hacer el pasado mes de junio, y los argumentos van a ser en buena medida los mismos, aunque van a incorporar otro nuevos, pero defendiendo, en cualquier caso, que no hay indicios de delitos suficientes que justifiquen su presencia en la cárcel de Soto de Real.

Además, fuentes de la defensa de Cerdán consultadas por laSexta señalan que Santos Cerdán está "fuerte y convencido" de su inocencia, y que durante el mes de agosto se ha reafirmado en sus convicciones y en su voluntad de defender su inocencia y es precisamente en eso en lo que está trabajando su defensa.