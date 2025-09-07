Borrell, contundente: "Netanyahu está liquidando a un pueblo; Israel debería ser excluida de las competiciones internacionales"

Borrell ha criticado que haya "gobiernos democráticos europeos e instituciones que miren para otro lado y sigan demostrando una absoluta falta de empatía hacia el pueblo de Palestina". "Yo voy a seguir insistiendo en que esto es completamente inaceptable", ha expresado.

El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell ha defendido en laSexta Xplica que Israel "debería ser excluida de las competiciones deportivas internacionales", tras lo que ha señalado que "la gente está en su derecho de manifestarse, siempre que no lo hagan de forma violenta".

"Los organizadores deberían excluir a Israel de todos los acontecimientos culturales y deportivos, porque yo no puedo decir que Israel está cometiendo un genocidio, y luego aceptar que participe en competiciones. A un gobierno que hace lo que hace hay que aislarlo internacionalmente, como hicimos con Rusia. Seamos coherentes", ha manifestado Borrell, quien ha criticado que "algunos siguen aplaudiendo a Israel, pese a lo que está pasando".

Así, el ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha dicho que él va a "seguir insistiendo en que esto es completamente inaceptable". "Lo que está haciendo Netanyahu es tener la voluntad de eliminar a un pueblo físicamente", ha afirmado de forma contundente, al tiempo que ha criticado que haya "gobiernos democráticos europeos e instituciones que miren para otro lado y sigan demostrando una absoluta falta de empatía hacia el pueblo de Palestina".

En este sentido, Josep Borrell ha expresado que no tiene "palabras para justificar la actuación de algunos gobiernos e instituciones europeas", tras lo que ha subrayado que "si no continuara la guerra, Netanyahu estaría en la cárcel", y ha denunciado que "el Gobierno de Netanyahu está liquidando a un pueblo".

Además, el político también se ha referido a Trump para decir que de él "hay que esperarse lo peor". "Las noticias que tenemos es que están ofreciendo a cada palestino 5.000 dólares y un año de comida garantizada si acepta 'voluntariamente' abandonar Gaza", ha concluido.