La indignación de Afra Blanco con dos empresarios en laSexta Xplica: "Estoy cansada de la hipocresía; vivís comodísimos en la desigualdad"

Afra Blanco expresó en laSexta Xplica que está "un poco cansada de la hipocresía de ciertas voces", y señaló que lo decía "principalmente" por dos empresarios que intervinieron en el programa y dijeron que hay gente que se "queja mucho" en lugar de trabajar. "Habláis de que la gente se queja, pero es que si no hubiera habido quejas, probablemente vosotros no estaríais donde estáis. Si la población no se hubiera quejado y las mujeres no se hubieran movilizado, hoy seguiríamos sin tener derecho a voto, y los gobiernos no pensarían en nosotras", manifestó la sindicalista.

En este sentido, Blanco subrayó que "detrás de la queja hay lucha y hay derechos, y esos derechos son los que nos hacen más iguales". "Vuestras reticencias son porque vivís comodísimos en la desigualdad, pero eso hay que corregirlo para que no haya gente", criticó, a lo que uno de los empresarios le respondió: "En vez de quejarte, prueba a montar una empresa y contratar gente". "Yo no sé si tú tienes formación para tener una empresa, yo sí la tengo. No cobro un duro de una organización sindical", declaró entonces la sindicalista.