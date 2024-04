José Yélamo se ha acercado hasta las concentraciones que han tenido lugar frente a la sede del PSOE, en la calle Ferraz, y allí ha hablado con Salvador Illa, quien ha confirmado haber hablado con Pedro Sánchez durante sus días de "reflexión", que comenzaron el pasado miércoles después de que su mujer, Begoña Gómez, recibiera varios ataques de la ultraderecha.

Por su parte, el presentador de laSexta Xplica también le ha preguntado si están haciendo "un llamamiento desesperado a Pedro Sánchez para que se quede porque da la sensación de que no hay PSOE más allá de él". "No, lo que hay es un enorme cariño y reconocimiento del PSOE a la labor que ha hecho Pedro Sánchez. Es un sentimiento muy sincero, no hay más que ver a los compañeros, simpatizantes y militantes que se han reunido a las puertas de Ferraz", dice Illa.

"También planta cara a una forma de hacer política que busca la ocupación del poder a cualquier precio y defender una política entendida como de servicio público", añade el candidato del PSC a la Generalitat de Catalunya, que asegura que con estas movilizaciones se "demuestra la fuerza colectiva de este planteamiento".