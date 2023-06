El secretario general del PRC y presidente de Cantabria en funciones, Miguel Ángel Revilla, afirmó en laSexta Xplica que el "problema actual del PSOE es que no tiene a nadie que pueda sustituir a Pedro Sánchez", algo que considera una situación "complicada".

"Yo en mi partido, en el PRC, tengo a tres o cuatro personas mejores que yo para dirigir el partido. Y yo tengo que estar ahí para dejar un partido que no acabe como el rosario de la aurora y hacer una transición", manifestó Revilla, tras lo que aseguró que no se va a volver a presentar más como presidente de Cantabria. "Todos en Cantabria saben que hay gente tan capaz como yo", señaló el secretario general del PRC, al tiempo que criticó que Pedro Sánchez "no ha dejado ese equipo".

Asimismo, Miguel Ángel Revilla expresó que en esta campaña ha dado el "do de pecho" por su partido, tratando de autoconvencerse de que a ellos no les tocaba, tras lo que destacó el "gran despliegue de mítines" que ha hecho. "He tenido que mentir sobre el resultado porque no quedaba otro remedio, pero nadie ha notado que yo no me creyese que podíamos aguantar. Ahora Pedro va a hacer ese papel, pero él internamente sabe que cambiar una tendencia en dos meses es muy difícil", manifestó.