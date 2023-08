Javier Casado dirige la Fundación +34, que asesora a presos españoles encarcelados en el extranjero y a sus familias. En laSexta Xplica ha desvelado cuáles son las condiciones en las que tienen que vivir los presos que se encuentran en Koh Samui, la prisión en la que estaría Daniel Sancho.

De momento, el hijo de Rodolfo Sancho continúa en el módulo de enfermería para conseguir que comience a adaptarse a los horarios y ritmos de la prisión, aunque parece que pronto podría ser trasladado con el resto de presos.

En concreto, en esta prisión las celdas son de 100 metros cuadrados, pensadas para 25-30 personas. Sin embargo, rara es la vez que hay menos de 40 personas, algo que provoca que estén completamente hacinados.

Javier Casado ha desvelado que lo que hacen es pintar en el suelo un cuadrado para repartirse el espacio y poder dormir, ya que no hay camas. Además, para hacer sus necesidades solo hay un agujero que hace de retrete.

La alimentación tampoco es de gran calidad. Sin embargo, existe también la posibilidad de que puedan conseguir comida en el economato, aunque debe comprarla a través de un familiar o una asociación. "Ahí se pueden comprar galletas, bebidas gaseosas, chuches o productos de higiene", ha destacado Casado.

Además, ha señalado que en la celda no hay agua corriente y que no es potable para los extranjeros, ya que no están acostumbrados.