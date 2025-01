Habla un propietario de cinco pisos: "No voy a tolerar que ningún comunista me diga lo que tengo que hacer con mi vivienda"

Javier Medina, propietario de cinco pisos, ha señalado que no va a dejar que nadie le diga lo que tiene que hacer con su propiedad privada. "Si quiero la dejo vacía o si quiero la alquilo al inquilino que a mí me convenga".

Javier Medina es un propietario de cinco pisos que ha dejado claro en laSexta Xplica que no piensa dejar que nadie le diga lo que tiene que hacer con sus viviendas. "No voy a tolerar que me venga el Sindicato de Inquilinas, ni Dora la Expropiadora ni ningún comunista a decirme lo que tengo que hacer con mi vivienda", ha asegurado.

De esta forma, ha dejado claro que si quiere dejarla vacía o quiere alquilarla al inquilino que más le convenga lo hará.

Este propietario ha explicado que él siempre hace un "seguro de impago" y ha vuelto a recalcar que nadie va a decidirle lo que hace con su propiedad privada "que tanto me ha costado conseguir". "Llevo desde los 18 como autónomo y 12 años levantando la persiana de mi negocio de lunes a domingo", ha destacado.

El inversor inmobiliario también ha detallado todos los impuestos que tiene que pagar "para supuestamente pagar hospitales, carreteras y colegios", destacando que "todos sabemos que no van ahí".

