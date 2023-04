Lina fue madre por fecundación in vitro con 62 años. Mintió con la edad para conseguirlo mediante una clínica privada. "Estoy muy feliz con mi hija, no me gusta debatir este tema porque es una cuestión muy personal", ha aseverado.

En este sentido, ha hablado de la "doble moral" de los médicos, un colectivo al que pertenece: "Tengo un hijo paralítico cerebral que tuve con 34 años. Le pincharon la cabecita y me dejaron sola durante 17 años con un tremendo problema que fui incapaz de sacar adelante. Es un tema que me encantaría que se hablara más. Sobre las negligencias médicas", ha lamentado. Así, ha asegurado que este fue el motivo por el que tuvo que recurrir a la fecundación in vitro. Puedes escuchar su historia en el vídeo principal de esta noticia.