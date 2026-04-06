Habla un inversor inmobiliario: "No hay vivienda porque no se para de hacer políticas que criminalizan a los propietarios"

Pascual Ariño, inversor inmobiliario, ha llegado a tener 17 pisos y asegura que el problema de la vivienda no se soluciona limitando los alquileres sino construyendo: "Lo que hace falta es liberar suelo y agilizar las licencias".

Pascual Ariño, inversor inmobiliario, explica en el plató de laSexta Xplica que llegó "a tener 17 pisos", pero que, en la actualidad, está "vendiendo varios" porque se fue a Andorra y está "cambiando la estructura fiscal".

"El principal problema es que no hay vivienda porque no se para de hacer políticas que criminalizan y perjudican a los propietarios", critica Ariño, que destaca que, al final, se trata de la "ley de la oferta y la demanda". El hombre asegura que ha quitado "varios pisos" del mercado por el tema de Andorra. Un momento que otro hombre del debate social aprovecha para interrumpir y aclarar al inversor: "No hay vivienda porque tú tienes 17, claro que no hay vivienda para los demás cuando tú tienes 17".

Por su parte, Ariño se defiende afirmando que "el Banco de España dice que en el país se necesitan más de 700.000 viviendas", es decir, "se necesita construir". Por otro lado, "el Fondo Monetario Internacional dice que los topes del alquiler no funcionan": "No sirve limitar ni restringir sino que lo que hace falta es construir vivienda, liberar suelo y agilizar las licencias". "La población no para de aumentar y si no se construye, los precios suben", asegura el inversor, que recuerda que "no solo han subido los precios de las casas sino también la cesta de la compra".

"¿Por qué suben los precios en las provincias donde baja la población?", pregunta el otro hombre de nuevo en plató.

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