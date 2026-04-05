Xavier Colás, sobre el escándalo del marido de Kristi Noem: "Se está diciendo que era un secreto a voces; me pregunto si se ha usado para castigarla"

"Esto es la hipocresía de siempre. Muchas veces lo que están intentando defender estos ultraconservadores es que no haya unos derechos políticos que respalden la posibilidad de ser de esa manera, de manera que solo puede serlo en secreto y desde posiciones de privilegio", expresó.

Xavier Colás, periodista y autor de 'Putinistán', habló en laSexta Xplica sobre el escándalo del marido de Kristi Noem, sobre quien se filtraron fotos con grandes pechos y conversaciones sexuales con otras mujeres.

"Esto es la hipocresía de siempre. Muchas veces lo que están intentando defender estos ultraconservadores es que no haya unos derechos políticos que respalden la posibilidad de ser de esa manera, de manera que solo puede serlo en secreto y también desde posiciones de privilegio, como es el caso de la élite en Estados Unidos", señaló el periodista, a lo que añadió que "pasa lo mismo en Rusia, donde hay derechos, pero son para unos pocos".

En este sentido, Colás expresó que le ha sorprendido que "aunque el escándalo es reciente, ya estaban diciendo algunos medios que era un secreto a voces". "Lo decía gente de la Casa Blanca, de de seguridad. Me pregunto si puede tratarse de un 'Inside job' dentro del poder de Estados Unidos para castigarla. Sabemos que fue castigada recientemente y con lo que le han podido pillar ha sido precisamente con esto del marido", subrayó.

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