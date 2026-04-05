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Afra Blanco, a un inversor inmobiliario que se ha ido a Andorra: "Tú lo que quieres es montar un chiringuito para evitar responsabilidades"

La sindicalista se enzarza en laSexta Xplica con Pascual Ariño, que ha llegado a tener hasta 17 pisos en propiedad. "Cada sábado me tiene que explicar algo un hombre", sentencia Blanco.

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El debate de laSexta Xplica de este sábado no estuvo exento de polémicas y tiras y aflojas. Durante la mesa de sociedad, Afra Blanco no dudó en enzarzarse con Pascual Riño, un inversor inmobiliario que ha llegado a tener hasta 17 pisos en propiedad.

La sindicalista aseguraba, tras conocer que Ariño se ha ido a Andorra, que el hombre había montado "un 'holding" y que se había ido "para montar un chiringuito y evitar responsabilidades". "Has descubierto que al tener las casa en España tenías que pagar los impuestos aquí", afirmaba entre risas. Algo que provocaba acusaciones cruzadas entre ambos.

"Te lo voy a explicar porque parece que no lo sabes, montar un 'holding' es que una empresa sea la dueña de otra empresa", le espetaba el inversor. "No me expliques... cada sábado algún hombre me tiene que explicar algo", contestaba la sindicalista mientras Ariño no dejaba de atacarla.

"Viendo que no sabes ni pronunciarlo vamos mal", decía Ariño. "Sí que vamos mal", contestaba rotunda Blanco.

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