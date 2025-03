Gonzalo Bernardos, a una ingeniera financiera partidaria de la motosierra de Milei: "Es una carta a los Reyes Magos"

Durante su participación en LaSexta Xplica, la ingeniera financiera Gisela Turazzini se mostró a favor de las políticas económicas de Javier Milei. Para ella, la denominada "motosierra" representa "recortar esos privilegios a la casta", una medida que considera necesaria para mejorar la gestión de los países.

Turazzini también expresó su percepción de que en España existe una alta tolerancia a la presión fiscal, a pesar de que el país sigue liderando el índice de miseria y mantiene elevados niveles de recaudación tributaria.

"¿Para qué sirven nuestros impuestos?¿De verdad creéis que todo lo que nos confiscan va a Sanidad y Educación?", cuestionó la economista. En este sentido, hizo un llamado a una reforma estructural basada en cuatro ejes fundamentales:

"Menos burocracia y más flexibilidad. Menos impuestos y más consumo privado, menos gasto público y más inversión privada". Y por último pidió "Más gestión del Gobierno, que por lo que veo, hay mucho gasto y poca gestión."

Sus palabras no tardaron en generar reacciones. Mientras Turazzini exponía sus propuestas, el economista y profesor Gonzalo Bernardos mostró su desacuerdo. Incrédulo ante sus planteamientos, respondió con ironía: "No es el seis de enero, esto no es una carta a los Reyes Magos".

El debate dejó en evidencia la división de opiniones sobre el rumbo económico que debe tomar España y hasta qué punto se debe reducir la intervención del Estado en la economía.