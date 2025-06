Gonzalo Bernardos: "La gente ahora no tiene hijos porque quiere disfrutar, no tiene nada que ver con el dinero"

El profesor de Economía afirmó que la gente "ya no tiene hijos" porque lo que quiere es "disfrutar". "Y si tienen hijos, disfrutan menos", aseguró, a lo que añadió que esto "no tiene que ver con el dinero, sino con la mentalidad".

Gonzalo Bernardos habló en laSexta Xplica sobre la natalidad en España, y expresó que él no reivindica "que se tengan siete hijos", pero sí "que la gente pueda tener hijos y que quiera tenerlos". Así, el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona afirmó que "lo que pasa es que la adolescencia ha cambiado". "Ya no es de 15 a 18 años, sino que llega hasta los 35, y la gente lo que quiere es disfrutar, y si tienen hijos, pueden viajar y disfrutar menos. Por lo tanto, no se tienen hijos", manifestó el profesor.

De esta forma, Bernardos defendió que "este es un problema de los jóvenes que no tiene que ver con el dinero", ya que, según argumentó, "hace 30 o 40 años se tenía menos dinero". Para el profesor de Economía, esto "tiene que ver con la mentalidad, que es hedonista, por lo que se busca disfrutar", concluyó, unas polémicas declaraciones que provocaron la reacción de varias de las personas que estaban en plató.