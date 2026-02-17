Ahora

Análisis en plató

Gonzalo Bernardos: "España es un gran éxito generando empleo, pero tiene problemas en generar salario en términos de poder adquisitivo"

"Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar", asegura Gonzalo Bernardos, que destaca en el vídeo: "Hay un 67% de personas extranjeras que residen en España que trabajan o quieren trabajar, mientras que de españoles es un 56%".

Gonzalo Bernardos: "España es un gran éxito generando empleo, pero tiene problemas en generar salario con poder adquisitivo"

"Durante muchas décadas de los años 80, 90 y finales de los 70 España fracasó tremendamente en originar empleo", recuerda Gonzalo Bernardos, que explica que, aunque "había mucho paro, subían bastante los salarios". El experto en Economía señala que, sin embargo, "ahora España es un gran éxito generando empleo, pero tiene problemas en generar salario en términos de poder adquisitivo".

"Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar", asegura Bernardos, que reflexiona: "Hay un 67% de personas extranjeras que residen en España que trabajan o quieren trabajar, mientras que de españoles es un 56%".

Es decir, el experto en Economía explica que "la capacidad de empleabilidad de los españoles es baja porque quieren trabajar donde les gusta, no donde pueden": "Nos encontramos con un desajuste tremendo entre oferta y demanda ya que donde los españoles quieren no encuentran trabajo y donde los empresarios buscan trabajadores, les cuesta encontrar nacionales".

"Si miramos la renta en términos de poder adquisitivo, España tiene más que Finlandia y más que Dinamarca, aunque por debajo de la Unión Europea", afirma Gonzalo Bernardos, que destaca que "hay que considerar que lo que cobramos no es lo que entra en nuestro bolsillo sino lo que pagan las empresas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. laSexta, testigo directo de la reapertura del servicio del AVE Madrid-Sevilla: "En la recta del accidente, pasamos a 60 kilómetros por hora"
  2. La defensa de la exconcejala de Móstoles pide que Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Serrano declaren como testigos
  3. Junts votará 'no' a la propuesta de Vox de prohibir el burka, pero planteará una propuesta propia sobre los velos integrales
  4. Mueren cinco adolescentes en el incendio de un trastero de un bloque de viviendas en Manlleu (Barcelona)
  5. El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación de pornografía infantil mediante sus IA
  6. Detienen a un hombre acusado de ofrecer a su esposa como objeto sexual a más de 100 hombres en Suecia