Gonzalo Bernardos: "España es un gran éxito generando empleo, pero tiene problemas en generar salario en términos de poder adquisitivo"

"Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar", asegura Gonzalo Bernardos, que destaca en el vídeo: "Hay un 67% de personas extranjeras que residen en España que trabajan o quieren trabajar, mientras que de españoles es un 56%".

"Durante muchas décadas de los años 80, 90 y finales de los 70 España fracasó tremendamente en originar empleo", recuerda Gonzalo Bernardos, que explica que, aunque "había mucho paro, subían bastante los salarios". El experto en Economía señala que, sin embargo, "ahora España es un gran éxito generando empleo, pero tiene problemas en generar salario en términos de poder adquisitivo".

Es decir, el experto en Economía explica que "la capacidad de empleabilidad de los españoles es baja porque quieren trabajar donde les gusta, no donde pueden": "Nos encontramos con un desajuste tremendo entre oferta y demanda ya que donde los españoles quieren no encuentran trabajo y donde los empresarios buscan trabajadores, les cuesta encontrar nacionales".

"Si miramos la renta en términos de poder adquisitivo, España tiene más que Finlandia y más que Dinamarca, aunque por debajo de la Unión Europea", afirma Gonzalo Bernardos, que destaca que "hay que considerar que lo que cobramos no es lo que entra en nuestro bolsillo sino lo que pagan las empresas".

