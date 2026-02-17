Juanjo Cuéllar, tras viajar en el primer tren entre Madrid-Sevilla después del accidente de Adamuz: "Ha sido muy emotivo"

El periodista de laSexta, Juanjo Cuéllar, relata en Al Rojo Vivo cómo ha sido ese primer viaje entre ambas ciudades, después del trágico accidente de Adamuz. Este martes, la línea quedaba totalmente restablecida.

El periodista de laSexta, Juanjo Cuéllar, ha sido testigo directo del primer viaje en AVE en la línea Madrid-Sevilla desde el accidente de Adamuz. Este mismo martes, la línea quedaba de nuevo totalmente operativa tras la tragedia vivida el 18 de enero, en la que 46 personas perdieron la vida.

Tal como relata el propio Cuéllaren un vídeo que ha grabado donde nos cuenta su viaje, "a las 06:30, este tren AVE va a ser el primero que haga el recorrido completo entre las dos ciudades. Cinco minutos después de la hora prevista, el tren sale de camino a su destino. Va casi en silencio. Es muy temprano y muchas de las personas van durmiendo".

En la primera parada, en Córdoba, se han bajado algunos pasajeros, pero también otros suben para llegar hasta Madrid: "Llama la atención la normalidad con la que todos los pasajeros se están tomando este trayecto, incluido el momento en el que hemos atravesado el lugar del accidente", contaba en ese vídeo.

Ya en directo, en el plató de Al Rojo Vivo, pocas horas después de llegar a Madrid, el periodista contaba que el tren iba completamente lleno, ocho vagones con aproximadamente unos 320 pasajeros: "Está claro que había una necesidad de poder transportarse entre Madrid y Andalucía. Y la gente, en cuanto ha visto que el tráfico estaba restablecido, ha comprado los billetes".

Ahora bien, confiesa que "ha sido un viaje muy emotivo": "Emotivo para los que hemos vivido de cerca la tragedia de Adamuz de hace un mes (como periodista); emotivo para los que lo teníamos en la cabeza porque éramos conscientes de lo que había pasado, pero quizás también muy emotivo para las personas que lo han vivido desde casa y que, de alguna manera, han sufrido durante todo este mes la imposibilidad de comunicarse entre la capital y Andalucía con normalidad".

Es cierto que "todos teníamos en la cabeza lo de Adamuz", pero es verdad, admite, que la gran mayoría de la gente no verbalizaba un temor real: "Era más una incertidumbre de saber si el tren iba a salir o no, o si lo iban a cancelar en el último momento. Y de si iba a llegar al destino en las mejores condiciones, como efectivamente así ha sido".

Porque lo mejor de todo, admite y confiesa Cuéllar, es que ha sido un viaje normal: "Normal en cuanto a que no ha habido ningún tipo de referencia ni homenaje que pudiera hacer aflorar sentimientos". En el vídeo podemos ver al completo su testimonio.

