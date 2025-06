Garzón: "Ni a Felipe González ni a la derecha les ha gustado la sentencia del TC sobre la amnistía, pero yo estoy de acuerdo con ella"

Baltasar Garzón reaccionó en laSexta Xplica a las declaraciones de Felipe González en las que el expresidente del Gobierno tachaba a la ley de amnistía de "acto de corrupción política", y destacó del expresidente que mantiene "una confrontación total" con el actual líder del Ejecutivo.

"Creo que esto lo ha dicho en referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. Para mí, la sentencia soluciona un grave problema de confrontación y conflictividad social", defendió el exmagistrado de la Audiencia Nacional, a lo que añadió que dicha sentencia "no le ha gustado ni a Felipe González, ni tampoco al PP a Vox o a otros líderes del PSOE tradicional".

Sin embargo, Garzón expresó que él se queda "en el respeto al Tribunal Constitucional". "Creo que la sentencia se debe leer con detenimiento para llegar a una conclusión. Yo me la he leído y estoy de acuerdo con ella", reconoció el exjuez, a lo que apostilló que su posición siempre fue "que en el 'procés' no se debería haber iniciado ningún proceso penal, sino haberlo solucionado políticamente".