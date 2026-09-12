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18 detenidos

Imágenes inéditas de los disturbios y cargas policiales durante la celebración de la Diada en Barcelona

El contexto Hasta 45.000 personas participaron de manera pacífica en la Diada. Sin embargo, cayó la noche y se produjeron enfrentamientos con la Policía.

Disturbios en Barcelona
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Miles de personas participaron este viernes en las manifestaciones por la Diada de Cataluña, en una jornada que terminó con disturbios, 18 detenidos y nueve mossos heridos. En laSexta Xplica, hemos compartido imágenes inéditas de momentos en los que se produjeron enfrentamientos con la Policía.

De las 18 personas detenidas por delitos de desorden público, diez son menores de edad. Además, los Mossos informaron de que nueve de sus agentes resultaron heridos leves.

Los disturbios comenzaron a media tarde en el entorno de la plaza Mossèn Jacint Verdaguer, en la Diagonal de Barcelona, donde los Mossos cargaron para evitar el enfrentamiento directo entre manifestantes neonazis y antifascistas.

La organización ultra Núcleo Nacional convocó una concentración con el lema 'Catalanidad es Hispanidad' ante el monumento a Verdaguer, donde se desplazó un millar de manifestantes antifascistas convocados por la Organización Juvenil Socialista.

Los incidentes se trasladaron posteriormente a la zona del paseo de Sant Joan y el entorno del Arc de Triomf, donde se quemaron contenedores, diverso material de mobiliario urbano y se lanzaron objetos a los agentes. Según han informado los Mossos, en dicho lugar se detuvo a 17 personas, de las que nueve son menores de edad.

También hubo incidentes en la Plaza de Catalunya, donde se desplazó otro grupo de activistas de la Organización Juvenil Socialista tras acabar una manifestación de Aliança Catalana. Entre sus asistentes, Silvia Orriols, líder de la formación ultra.

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