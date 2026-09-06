La entrevista completa de Borrell en laSexta Xplica: "La Policía marroquí o se vio desbordada por la marea humana o no supo qué hacer"

El exministro habló en laSexta Xplica sobre la crisis migratoria en la ciudad autónoma y expresó que entiende la actitud del Gobierno "de buscar la cooperación imprescindible con Marruecos" para que los migrantes se volvieran a su país de origen.

Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, habló en la Sexta Xplica sobre la crisis migratoria de Ceuta. De forma tajante, el también exministro afirmó que "no hay ninguna prueba que demuestre" que Marruecos está detrás de lo que ocurrió en Ceuta el 30 y 31 de julio.

"El informe policial dice muy claro que el que tocó el tambor, el que llamó a la gente a pasar la frontera, no era una mafia criminal de los que se dedican a traficar con migrantes, sino que era una organización muy poderosa, muy estructurada, jerarquizada y permanente. No dice que sea un Estado, pero vamos, deja muy claro que es un Estado, una organización de carácter estatal", señaló, a lo que añadió que el informe "no dice que el Estado sea Marruecos", por lo que el exministro cree que "puede haber sido Israel o Rusia".

Sin embargo, en lo referente a quién impidió que la marea humana entrara a Ceuta, Borrell destacó que "ahí solo podía ser Marruecos", al tiempo que subrayó que "hay imágenes donde parece que Marruecos no hizo gran cosa para impedirlo, quizás porque se vio desbordado por una corriente enorme movilizada por el tambor".

De esta forma, el político expresó que "una cosa es quien llamó y otra quién hizo lo posible para impedir que pasaran". "De lo primero, no hay ninguna prueba de que fuera Marruecos y de lo segundo, es evidente que la Policía marroquí o se vio desbordada o no supo qué hacer y todos hemos visto imágenes de la Policía marroquí ante un camión lleno de gente", manifestó.

Defiende la respuesta diplomática del Gobierno

En lo referente a la respuesta diplomática que dio el Ejecutivo español ante el Reino de Marruecos tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta, Borrell puso de manifiesto que comprende la reacción que tuvo. "Si usted tiene una frontera que ha sido violada masivamente y tiene una masa de gente en su territorio, su principal preocupación es que esa gente se vuelva, y eso requiere una cooperación absoluta con quien controla la frontera al otro lado, que es Marruecos", aseveró.

En este sentido, el exministro defendió que "en ese momento había que evitar cualquier choque con Marruecos, porque el objetivo fundamental era conseguir que se volvieran y, de alguna manera, se consiguió". "Si yo hubiera sido ministro de Exteriores, mi objetivo fundamental hubiera sido que de los 80.000 se volvieran a Marruecos cuanto más mejor y cuanto más deprisa mejor y eso requería una cooperación absoluta con las autoridades marroquíes, porque si ellas no quieren, no vuelven", declaró, tras lo que insistió en que entiende esa "actitud de buscar la cooperación imprescindible con Marruecos".

Y sobre si cree que el Gobierno ha gestionado y está gestionando de una manera óptima lo que está ocurriendo en Ceuta, el político reconoció que "es posible que en algún momento se pensó que el problema se resolvería solo y que los que no se habían ido se irían". "Cuando vieron que no se iban y que eran más de los que pensaban, entonces probablemente hubo un momento de vacilación sobre qué hacemos", apuntó.

Ahora, señaló Borrell, "ya han dicho que van a hacer lo que están haciendo, que es lo que había que hacer: ocuparse de ellos". En este punto, el político salió en defensa de los migrantes, destacando que "son seres humanos". "Lo peor que puede pasar es que abandonemos la categoría de ser humano para hablar de una clasificación. Por encima de todo eso, son seres humanos, que no tenían que estar allí, pero están y hay que ocuparse de ellos; no les puedes dejar que se mueran de hambre en un rincón", manifestó el ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores.

"El que sale ganando es la extrema derecha"

Para Borrell, "la extrema derecha se está frotando las manos" ante lo que ocurre en Ceuta, ya que, expresó, las imágenes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta "les hacen el agosto y les sirven en bandeja para su discurso de que Europa va a ser invadida". "Aquí el que sale ganando y gratis es la extrema derecha", lamentó.

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