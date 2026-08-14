Pedro Rodríguez sentencia el proyecto de crear un foso con cocodrilos en una cárcel de Israel: "La crueldad está de moda"

El gobierno israelí ha tomado ejemplo de un centro de detención de EEUU situado en el sur de Florida, en una reserva natural en la que hay aligátores.

El estado de Israel quiere construir un foso con cocodrilos del Nilo en la cárcel de Ketziot en la que están alojados los presos de Hamás. José María Rivero señala que estos animales pueden llegar a los seis metros de largo y los 700 kilos.

El periodista expone que este proyecto no se va a llevar a cabo debido a que los ecologistas han indicado que usarlos de esta manera podría suponer un trato cruel y degradante para los animales.

Esta idea no es nueva, ya que los israelíes han tomado como ejemplo la llamada 'Alligator Alcatraz', un centro de detención situado en el Sur de Florida dentro de una reserva natural en la que hay aligátores. "Estarán pensando en casa que es algo medieval, pero les tengo que decir que esto de medieval no tiene nada, porque en los castillos de la Edad Media las fotos no se llenaban con cocodrilos", expone Rivero.

"La crueldad está de moda", expone Pedro Rodríguez, "no basta con tomar decisiones lesivas para cientos de miles de personas, con usar la inmigración como un arma ofensiva". "Qué mal rollo que al gobierno de EEUU e Israel se les ocurran estos escenarios de extrema crueldad", añade.

El profesor de Relaciones Internacionales sugiere a ambos gobiernos ver 'La Odisea' para que reflexionen que "a veces se puede ganar una batalla, pero perder toda una guerra".

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