Francisco Guirao advierte de una posible subida de los tipos de interés: "Irán tiene una bomba nuclear y es el Estrecho de Ormuz"

"Si hubiera detonado una bomba nuclear táctica en algún sitio estaríamos hablando menos de lo que estamos hablando y de lo que nos está afectando" el Estrecho de Ormuz por la guerra de Irán, explica Francisco Guirao.

Francisco Guirao, directo de Defensa de Atrevia, analiza en el plató de laSexta Xplica las consecuencias de la guerra en Irán "usando la historia": "Todo esto ya ha sucedido, pasó con la primera Guerra del Golfo, con los ataques del 11S, con la invasión de Ucrania... siempre que sucede esto hay alza de precios".

Además, el experto destaca que "estamos hablando de lo que nos está costando rellenar el depósito del coche o lo que nos va a costar pagar le recibo de la luz, pero no de los tipos de interés". Guirao advierte de lo que podría pasar con los tipos de interés "si esto dura mucho más" y explica que "Donald Trump parece que tiene a su Banco Central de la Reserva Nacional atado en corto porque ha tenido problemas hace poco".

"Hay que decirlo así", insiste el experto, que destaca en el vídeo que "Irán sí tiene una bomba nuclear y es el Estrecho de Ormuz": "Lo estamos viendo ahora, si hubiera detonado una bomba nuclear táctica en algún sitio estaríamos hablando menos que de lo que estamos hablando y de lo que nos está afectando".

