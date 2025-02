La felicidad de José Bono al recordar su paso por el Congreso: "Cuando lo dejo, todos los portavoces me regalan una bandeja de plata"

José Bono ha estado en laSexta Xplica. Ha estado en el programa de José Yélamo, para conceder la que es su primera entrevista en tres años. El socialista, uno de los rostros más reconocibles de su partido de los últimos tiempos, ha reconocido sentirse "muy querido" por todo lo que ha vivido en el Congreso de los Diputados.

"Es muy gratificante que, cuando uno está en política y se pasa la vida queriendo conseguir votos, el lograr ese afecto y ese cariño. El corazón se me esponja cuando vengo al Congreso", afirma ante Yélamo.

Y usa, para ello, una metáfora que se puede leer en su libro: "He pasado mucho tiempo en el Congreso. Cuando entro, el león de la izquierda me hace un guiño en plan 'pasa, colega".

"Me ha resultado un trabajo amable. Cuando dejo el Congreso, todos los portavoces, desde los nacionalistas hasta los que me han recibido con las uñas porque pensaban que era un españolista impenitente, me regalan una bandeja de plata. Me siento muy querido", ha expresado.