¿Existe la receta del desayuno saludable? Es la pregunta del millón que el nutricionista Pablo Ojeda abordaba hace unos meses en laSexta Xplica, donde desmontó algunos de los mitos sobre la primera comida del día. "Yo siempre digo que sí, que hay que desayunar, que a nivel técnico quizá no sea obligatorio pero si me preguntas a mí como Pablo te digo que, si me quitas mi desayuno, te corto la mano", reconocía el experto en el plató.

Así, Ojeda presentaba diferentes opciones para arrancar la mañana con buen pie, como una tostada con jamón: "Siempre le meto, por supuesto, un buen aceite de oliva virgen extra, una grasa que me va a dar saciedad". Otra opción, indicaba, es un 'porridge' de avena con yogur griego.

"Al final lo que tenemos que buscar en nutrición es una palabra mágica que se llama 'saciedad'", explicaba el nutricionista: "Si yo me tomo un buen desayuno, aunque tenga un poquito más de calorías, voy a tirar mucho mejor de la mañana, cuando llega la hora de comer voy a estar más saciado y las decisiones que voy a tomar con la barriga tranquila van a ser infinitamente mejores que con la barriga vacía", resumía.

Otro posible desayuno, señalaba, es una tostada con aguacate, pero hay que "saber poner cada cosa en su sitio": "Si le meto aguacate, tampoco le metas ahora el salmón, el queso, el aceite", ilustraba Ojeda, que defendía la fruta "a la hora que sea", como el plátano o los frutos rojos.

¿Qué pasa con la bollería? "Yo el sábado que estoy con mis niñas, me levanto, nos vamos a desayunar por ahí, y me tomo un cruasán con un zumito de naranja y lo disfruto muchísimo", reconocía a este respecto Ojeda: "De eso se trata, de saber incorporar esos alimentos que quizá no son habituales en nuestra vida para no tener esos momentos de atracón", concluía. Puedes escuchar sus consejos en el vídeo sobre estas líneas.

*Desde laSexta.com recuperamos algunos de los mejores momentos de laSexta Xplica. El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa emitido por primera vez en enero de 2023.