Esther Ruíz, exmilitante de Ciudadanos, uno de los partidos que ha defendido a capa y espada la gestación subrogada, se ha desmarcado de la formación asegurando que a ella, a título personal, le genera un "dilema interno muy serio".

"Creo que no es un tema del que se pueda estar a favor al 100% o en contra en 100%. Es muy complicado. No es solo una gestación subrogada, es en qué condiciones", ha asegurado Ruíz en laSexta Xplica, donde ha destacado que "las últimas voluntades no lo justifican todo". "Tendremos que ver cómo engranar este asunto aquí, si bien abre debates muy interesantes como plantear la regulación o no", ha añadido.