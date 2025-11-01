Esteban Urreiztieta desvela que Mazón mantiene una "interlocución de manera directa" con Feijóo mientras valora la dimisión

El periodista de 'El Mundo' ha publicado, según fuentes 'populares' le han explicado', que el president valenciano y el líder nacional de la formación están en contacto directo mientras Mazón bajara el adelanto electoral o la elección de un sustituto.

Carlos Mazón baraja dimitir y convocar elecciones. Es la información que ha publicado este sábado el diario 'El Mundo'. Y uno de los periodistas que ha dado la noticia, Esteban Urreiztieta, ha detallado en laSexta Xplica que el president valenciano está hablando directamente con Alberto Núñez Feijóo mientras reflexiona una decisión que no está tomada.

"Se lo ha trasladado a la dirección nacional, que está barajando convocatoria de elecciones o la elección de un sustituto. Que no hay ninguna decisión tomada, pero que estudia uno de esos escenarios. La interlocución la mantiene de manera directa con Alberto Núñez Feijóo y Génova sostiene a 'El Mundo' que están dispuestos a ejercer su autoridad a la vista de la gravedad de los acontecimientos", ha desvelado el periodista.

De hecho, ha especificado que, en esa conversación directa, ha sido el propio president valenciano el que ha planteado esa posibilidad. "Se abre un profundo debate interno en el PP valenciano porque la estructura territorial del partido es consciente de esa posibilidad y alerta del riesgo altísimo que correría el partido ante un eventual adelanto electoral y unas elecciones condicionadas. Y la posibilidad de que el PP perdiera la Comunidad Valenciana con lo que ello supondría para el propio Feijóo", añade.

Además, Urreiztieta ha adelantado que desde Génova ya se maneja un posible sustituto: "Las escrituras territoriales del partido son partidarias de un relevo. El principal candidato sería Juan Francisco Pérez Llorca (alcalde de Finestrat), que también está en contacto con Feijóo".

