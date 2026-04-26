Bernardos contesta a Jon, el joven del PP que afirma que "España es un infierno fiscal": "Pusiste un eslogan, pero no dijiste la verdad"

En sus palabras, el economista ha sido tajante con Jon Echevarría, al que ha dicho que hace "trampas". "Es lo que hace la derecha, solo se fija en los impuestos", expone.

Gonzalo Bernardos ha participado en laSexta Xplica para, entre otras cosas, responder a Jon Echevarría, de Nuevas Generaciones del PP, y a su "España es un infierno fiscal". "Me he mantenido callado, pero tú pusiste un eslogan y no dijiste la verdad", ha contestado.

El economista fue contundente en sus palabras: "No dijiste la verdad porque si te querías referir a los que cobran poco no hablaste de los que cobran el SMI. Lo sabes, que en los años de Sánchez ellos han ganado un 30,6% de poder adquisitivo".

"España tenía una muy desigual distribución de la renta, pero gracias a las subidas del SMI que son competencia del Gobierno ya no tiene tanta", ha continuado.

Bernardos, en ese sentido, ha dicho al joven que hace "trampas": "Es lo que hace la derecha. Solo se fija en los impuestos".

"Tú perteneces a una generación que es la que más quiere de la Administración y la que menos quiere pagar. Os quejáis de que no tenéis vivienda, pero incitáis a no pagar impuestos. Hiciste una falta de responsabilidad absoluta", ha esgrimido.