"Estás diciendo burradas...": la reacción de una joven al escuchar a Bernardos decir que "la gente no quiere tener hijos"

Leticia Vázquez no pudo evitar reaccionar cuando escuchó a Bernardos decir que ahora "la gente no tiene hijos porque quiere disfrutar".

Gonzalo Bernardos afirmó en laSexta Xplica que la gente no tiene hijos porque "lo que quiere es disfrutar". "La adolescencia ha cambiado, y ya no es de 15 a 18 años, sino que llega hasta los 35, y la gente lo que quiere es disfrutar, y si tienen hijos, pueden viajar y disfrutar menos", defendió el profesor de Economía, quien cree que "este es un problema de los jóvenes que no tiene que ver con el dinero", ya que, según argumentó, "hace 30 o 40 años se tenía menos dinero".

"Si las mujeres trabajan gratis, es muy fácil tener hijos", comentó entonces Leticia Vázquez, joven trabajadora, tras lo que destacó: "Las mujeres ahora trabajamos fuera y estamos teniendo una doble jornada". "Está diciendo unas burradas...", expresó entonces la joven. Además, Afra Blanco tampoco pudo evitar reaccionar al escuchar al profesor. Puedes ver las polémicas declaraciones en el vídeo principal que acompaña a la noticia.