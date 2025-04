El estallido de un propietario con cinco pisos: "No tolero que venga 'Dora la Expropiadora' a decirme lo que hago con mis viviendas"

Javier Medina, inversor inmobiliario, se convierte en uno de los protagonistas del debate en laSexta Xplica al estallar en defensa de su propiedad privada, "que tanto le ha costado".

"Llevo desde los 18 como autónomo, 12 años levantando la persiana de mi negocio de lunes a domingo, y no voy a tolerar que venga el Sindicato de Inquilinas, ni 'Dora la Expropiadora' ni ningún comunista a decirme lo que tengo que hacer con mi vivienda", lanza, indignado.

Con el mismo tono, deja claro que no está dispuesto a recibir lecciones sobre lo que debe hacer con su propiedad. "Si la quiero dejar vacía o alquilarla al inquilino que más me convenga, lo haré", zanja. Y asegura que cada día verifica más qué tipo de inquilino entra y contrata un seguro de impagos: "Por todos estos discursos que hace tres años ni me planteaba, y hoy es impensable no tener uno".

Además, Medina pone el foco en la carga fiscal que soportan los propietarios. Hace un repaso de todos los tributos que debe afrontar como dueño de una vivienda y cuestiona el destino: "Ese volumen de impuestos no da ninguna tranquilidad. Supuestamente sirve para hospitales, carreteras y colegios… pero todos sabemos que no va por ahí", critica, sembrando dudas sobre la gestión del Estado.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta Xplica de 2024.