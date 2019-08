Facua se ha querellado "por posible delito contra la salud pública contra la empresa que habría sido la responsable del brote de listeriosis". Además, no descarta solicitar la imputación de la Junta de Andalucía "por la escalada de errores" que están llevando a cabo.

Su portavoz, Rubén Sánchez, ha asegurado en laSexta Noche que desde el Gobierno de Andalucía "están llamando a no colapsar las urgencias, a no acudir al médico si no se ha consumido la carne mechada cuando existe el riesgo de contaminación cruzada". "La Junta ha llegado a descartar que pueda darse la contaminación cruzada y nos parece una aberración".

Además, Hilario Pino le ha preguntado si se puede tener la certeza de que todos los productos están inmovilizados, algo que para Rubén Sánchez es casi "imposible". "En una crisis alimentaria lo primero que tiene que evitar un político es decir que todo se ha retirado porque es prácticamente imposible". Y es que, dice, "la localización puede ser fácil en grandes establecimientos, pero en los pequeños no".

En cuanto al inicio de esta crisis alimentaria, el portavoz de Facua ha destacado que "la Junta de Andalucía tuvo conocimiento" de lo que ocurría pero "no quiso darlo a conocer"; y ha señalado que "un alto cargo de la Consejería de Salud dijo que ya estaba todo el producto retirado y ese mismo día un joven compró un bocadillo de carne mechada y acabó hospitalizado".