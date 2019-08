Tras escuchar las declaraciones de Moreno Bonilla, en las que el presidente de la Junta aseguraba que "el brote de listeriosis en Sevilla se está localizando y retirando la partida", Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, ha señalado que "cuando hay una alerta alimentaria de esta envergadura hay que ser muy serios con lo que se dice".

En este sentido, ha asegurado que "no se va a retirar el producto totalmente del mercado porque a los pequeños establecimientos de barrio nadie les va a informar o a establecimientos de hostelería que lo han comprado en un hipermercado y no saben que no pueden suministrarlo al público". "Es imposible que se retire al 100% del mercado, sino que se va a hacer en grandes hipermercados que están recibiendo la información de la alerta por listeriosis en la carne mechada 'La Mechá'", ha insistido.

El portavoz de FACUA ha criticado que "por cada hora que ha pasado hasta que se ha dado la información, se han producido más infecciones". "La Junta de Andalucía ya lo sabía y no quería hacerlo público. FACUA estuvo indagando hasta que dimos con la marca y la empresa acabó reconociéndolo. Luego la Junta sacó un comunicado confirmando la alerta alimentaria", ha denunciado.

Asimismo, Rubén Sánchez ha indicado que "la listeriosis puede no dar la cara hasta dos meses después de tomar el producto, con lo cual va a ser una alerta alimentaria de largo recorrido". Puede provocar fiebre, dolor de cabeza y diarrea y en grupos de alto riesgo puede llegar a producir meningitis e incluso abortos en embarazadas.