Miguel Ángel Revilla ha reconocido en laSexta Noche su "perplejidad" por la sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegal el estado de alarma aplicado por el Gobierno para frenar la pandemia de coronavirus: "Es un estado de alarma que fue votado por todos grupos parlamentarios, con la representación más amplia del país. Ahora me parece muy fariseo que algunos partidos digan que ya lo dijeron".

"Durante el tiempo que se quitó el estado de alarma, hemos oído a personas y presidentes autonómicos pedirlo porque es imprescindible", ha apuntado Revilla, que ha recordado que en el Constitucional se decidió esta cuestión "por seis votos a cinco": "Echan abajo el estado de alarma en la prórroga y de penalti". En esta línea, también afirma haberse mostrado perplejo por la "disparidad" que se está viendo en los tribunales de Justicia de cada territorio: "El día que se anunció se acababa el estado de alarma, dije que me parecía bien".

Revilla ha recordado que pidió que se "dotase a las autonomías de garantías jurídica para que las medidas adoptadas fueran respaldadas". Por esta cuestión, ha criticado al Gobierno: "Dice que las autonomías tienen instrumentos para tomar medidas, pero tenían que tener presente que el padre de la criatura son los jueces, que no actúan de manera uniforme en todo el territorio". Así, considera que "los jueces manejan un tema delicado, los derechos fundamentales del ciudadano" y que "el Gobierno debería haber hecho una consulta al Supremo, quien marca las normas para los demás tribunales, antes de llevar a cabo cualquier resolución".

"El Gobierno nos deja en una indefinición que hace que haya jueces que entiendan que ha de primar el tema sanitario a cualquier otro concepto, pero también hay jueces que en su derecho entienden que no hay regulación clara que determine que se puedan vulnerar principios fundamentales. Eso se tenía que haber arreglado antes y no dejar este muerto, que está en manos de que un día los jueces te digan sí y al otro no", ha reflexionado Revilla.