Pablo Iglesias habla del vídeo de 2012 en el que defiende "el derecho a llevar armas": "Explicaba las bases de la democracia estadounidense"

El líder de Podemos ha criticado que los medios de comunicación hablen de todas las propuestas de Vox como la última que defiende el derecho a portar armas: "Que Abascal diga todos con pistola y todos como los ratones del flautista de Hamelín detrás a hablar de una estupideces que ha propuesto".

Tras la propuesta de Vox, por las redes sociales ha circulado un vídeo de 2012 en el que Pablo Iglesias reivindicaba "el derecho de todos los ciudadanos americanos a llevar armas":

"Voy a reivindicar el derecho de todos los ciudadanos americanos a llevar armas. Algunos piensan que este derecho es un anacronismo que explica que adolescentes pajilleros y frustrados provoquen una matanza en su colegio porque se sienten marginados pero nada tiene que ver con el derecho de portar armas que es una de las bases de la democracia", decía el líder de Podemos.

Pablo Iglesias se ha defendido en laSexta Noche, no sin antes criticar que no se haya puesto "el vídeo entero": "Me refería a la segunda enmienda de la constitución americana. Habéis cortado una parte que tenía su importancia. Que explico que significa el derecho de portar armas en términos teóricos".

Por otro lado, el líder de Podemos ha hecho autocrítica y ha asumido los errores de Podemos. Hay cosas que no vi venir. Lo de Iñigo y lo de Manuela tenía que haberlo visto venir", dice Iglesias.

Pablo Iglesias ha cuestionado además el artículo 1 de la Constitución diciendo que la soberanía no reside en el pueblo. "Los bancos en España tienen más poder que los diputados y que el propio Tribunal Supremo", ha sentenciado Iglesias.

El líder de Podemos se ha reafirmado en su crítica a los medios de comunicación, tal y cómo ha hecho durante el mitin de reaparición: "Decir que tienen más poder que los diputados es verdad".