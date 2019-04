La intrahistoria del cartel de Podemos anunciando el regreso de Pablo Iglesias en el que se coló Carmen Lomana

Pablo Iglesias reaparecerá el próximo 23 de marzo en un acto por la "España del cambio" en la plaza del Museo Reina Sofía. El líder de Podemos regresa así a la agenda del partido tras disfrutar de su baja de paternidad.

El partido ha anunciado su regreso con un cartel no exento de polémica. Incluso el propio Iglesias se ha desmarcado de un diseño que desde la oposición no han dudado en tachar de "machista".

"No me siento identificado", ha dicho Iglesias en un mensaje en Twitter. "Reconocer los errores es siempre el primer paso para hacer las cosas bien".

La formación morada ya ha borrado el mensaje con el que había difundido dicha imagen, pero el debate ya estaba iniciado en redes.

En el cartel se anuncia su regreso con la palabra "vuelve" escrita en morado y una tonalidad diferente que resalta la sílaba "el", haciendo referencia a su persona. En la imagen Pablo Iglesias aparece de espaldas con el brazo en alto y ante una multitud en la que se ha colado una 'invitada sorpresa'.

Podemos presenta un polémico cartel para anunciar el regreso de Pablo Iglesias | Más Vale Tarde

Sí, Carmen Lomana aparece en la imagen de Podemos. La misma Carmen Lomana que fue como número tres de Vox al Senado por Madrid en las elecciones de 2015. La famosa empresaria aparece en la esquina inferior izquierda de la fotografía.

No, no es un fake; sí, es Carmen Lomana. Y ella mismo lo ha confirmado a 'El Independiente'. "Estaba trabajando, cubriendo el acto enviada por un medio", ha señalado Lomana, que no se ha pronunciado sobre su 'cameo' en el cartel promocional de Podemos.